Die Kathedrale von Palma de Mallorca öffnet nächste Woche erneut ihre Pforten

Seit Verkündung des Alarmzustands (14.3.) war la Seu, wie die Kathedrale von Palma de Mallorca von den Einheimischen genannt wird, geschlossen. Nun öffnet die historische Kirche nach fast zwei Monaten, ab kommender Woche, und mit den entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen, erneut ihre Türen.

Die Öffnungszeiten gelten ab Montag (11.5.) und sind wie folgt (touristische Besichtigungen sind nicht erlaubt):

Mo-Sa von 8.30 bis 12 Uhr und von 18 bis 20 Uhr, und So von 9.30 bis 13 Uhr.

Messen finden Mo-Sa um 9 Uhr, und So um 10.30, 12 und 19 Uhr statt.

Deutschsprachige Katholische Gottesdienste

Beginnend mit dem 17. Mai 2020 wird in der Kirche San Fernando (10.30 Uhr) an der Playa de Palma und im historischen Stadtzentrum von Palma, in der Kirche Santa Cruz (um 12 Uhr) wieder die hl. Messe jeweils am Sonntag regelmäßig gefeiert. Hierbei sind die allgemeinen Abstands- und Hygienevorschriften zu beachten. Christi Himmelfahrt wird in der Kirche von Peguera um 17 Uhr am Samstag 23. Mai 2020 gefeiert. /lh