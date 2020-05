Balearen führen Fiebermessungen am Flughafen und am Hafen ein

Die balearische Ministerpräsidentin Francina Armengol hat am Sonntag (10.5.) nach einer Besprechung mit dem spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez und ihren Amtskollegen in den anderen Autonomen Gemeinschaften die in Phase 1 der Exit-Strategie vorgesehenen Erleichterungen näher erläutert. Zu den Neuigkeiten gehört die Einführung von Temperaturmessungen am Flughafen und am Hafen, um zu verhindern, dass Passagiere mit Covid-19 unentdeckt nach Mallorca, Menorca, Ibiza und Formentera einreisen.

Laut einem am Sonntag (10.5.) veröffentlichen Beschluss der spanischen Regierung werden ab Montag (11.5.) die Beschränkungen des Flugverkehrs zwischen Mallorca, Ibiza und Menorca aufgehoben. Fluggesellschaften, die diese Routen bedienen wollen, müssen mindestens zwei Verbindungen am Tag anbieten. Bislang war pro Tag nur eine Flugverbindung zugelassen. Auch die Fähren nehmen wieder den privaten Passagierverkehr auf. Allerdings ist der Reiseverkehr nicht ganz freigegeben: Nur wer an seinen Wohnort zurückkehrt, an seinen Arbeitsort reist oder aber etwa einen Angehörigen pflegen muss, darf diese Verbindungen wahrnehmen. Die Beschränkungen für die Verbindungen auf das spanische Festland gelten weiterhin. /ck

(wird erweitert)