Das Wetter bleib auf Mallorca unbeständig

Blick am Sonntag (10.5.) von Can Pastilla auf die Playa de Palma. Foto: Livecams

Am Sonntag wehte ein stürmischer Wind über die Insel, vereinzelt kam es zu starken Regenfällen wie in Palma de Mallorca am Nachmittag. Gegen Abend verzogen sich die Wolken.

Am Montag ist der Himmel weniger bewölkt, die Sonne zeigt sich überall auf der Insel. Es weht weiter ein Südwestwind. Die Temperaturen erreichen in Palma Spitzenwerte bis 24 Grad, nachts kühlt es auf 17 Grad ab. In Lluc werden 22 Grad erreicht, nachts 15 Grad.

MZ Livecam: So sieht es gerade auf der Insel aus

Dienstag nehmen die Wolken zu, gelegentlich fallen schwache Niederschläge, die erneut Staub aus der Sahara über Mallorca verteilten. Die Temperaturen bleiben unverändert. Der Wind weht erst aus dem Südwesten, dann aus dem Osten und Nordosten.

Im Laufe der Woche kann es immer mal wieder zu kurzen Niederschlägen kommen, die Temperaturen sinken leicht. /lk