Vorgaben für Spaziergänge und Joggen auf Mallorca weiter gelockert

Die Vorgaben für Sport im Freien und Spaziergänge auf Mallorca werden weiter gelockert. So hat die spanische Zentralregierung beschlossen, dass die Uhrzeiten, zu denen diese Aktivitäten erlaubt sind, nicht mehr in Ortskernen mit weniger als 5.000 Einwohnern angewandt werden. Bislang war dafür die gesamte (Groß-)gemeinde ausschlaggebend.

In der Praxis heißt das etwa, dass die Bewohner von Santanyí im Südosten von Mallorca jetzt jederzeit zwischen 6 und 23 Uhr joggen oder spazieren gehen können, unter Beachtung der jeweils geltenden Vorgaben - jeder Gemeindeteil hat weniger als 5.000 Einwohner. Die Uhrzeiten für Spaziergänge mit Kindern bleiben unverändert für alle Gemeinden.

Die Ausgangssperre war vor zwei Wochen hinsichtlich sportlicher Aktivitäten gelockert worden. Seitdem sind individuelle sportliche Aktivitäten im Freien wie Joggen sowie Spaziergänge von Paaren zwischen 6 und 10 Uhr oder zwischen 20 und 23 Uhr erlaubt. Dazwischen gelten jeweils eigene Uhrzeiten für Spaziergänge von Senioren sowie mit Kindern. Bewohner von Gemeinden mit weniger als 5.000 Einwohnern - zum Beispiel Valldemossa oder Bunyola, mussten sich jedoch nicht an diese Zeiten halten, sondern können schon bislang irgendwann zwischen 6 und 23 Uhr Sport machen oder spazieren gehen. Jetzt wird diese Ausnahme auf die Ortsteile der Gemeinden mit weniger als 5.000 Einwohnern ausgeweitet. Das hat seine Logik: In den kleinen Ortschaften mit dörflichem Charakter innerhalb einer Gemeinde drohen keine Menschenansammlungen wie etwa in Palma de Mallorca.

Von der neuen Regelung profitieren nun nicht nur Gemeinden im Umland, sondern auch Ortsteile von Palma wie etwa Sant Jordi oder Es Pillari. Eine vollständige Liste mit allen Gemeinden, die Klarheit schaffen soll, wurde für Montag (11.5.) angekündigt.

