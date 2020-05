Heckenschütze nimmt Baum auf Dorfplatz unter Beschuss

Der Alarmzustand hat offenbar mal wieder bei einem Residenten auf Mallorca die Sicherungen durchbrennen lassen. Ein Mann schoss mit einem Gewehr auf einen Baum, der auf einem Platz in Pont d'Inca steht. Die Anwohner riefen die Polizei.

Der Vorfall ereignete sich am Sonntagmittag (10.5.) auf der Plaza de Sant Alonso Rodríguez. Die Anwohner waren besorgt, als sie mehrere Schüsse hörten.

Offenbar hatte es der Heckenschütze, der mit einem Gewehr per Zielfernrohr Munition Kaliber 22 abschoss, auf den Baum auf dem Platz und die Vögel abgesehen. Er erlegte eine Taube. Die Anwohner, die unweit davon wohnen, fürchteten, von Fehlschüssen getroffen zu werden.

Als die Polizei eintraf, hörten die Schüsse auf. Die Polizisten vernahmen die Anwohner. Der Schütze selbst benahm sich verdächtig, sodass die Beamten bei einer Durchsuchung die tote Taube in seinem Auto und das Gewehr in seiner Wohnung fanden. Die Polizei konfiszierte die Waffe und übergab den Fall an die Guardia Civil, die nun rechtliche Schritte prüft. /rp