Eilgesetz soll Hotels auf Mallorca den Um- und Anbau erleichtern

Die Balearen-Regierung in Palma de Mallorca arbeitet an einem Eilgesetz, um die Wirtschaft auf den Inseln zu unterstützen. Hotels sollen unbürokratisch um- und anbauen können. Dafür wird es laut den Plänen sogar möglich sein, die Fläche um 15 Prozent zu erweitern. Der Linkspakt der Balearen-Regierung, der bislang eher bremsend auf Baumaßnahmen der Hotels einwirkte, will damit explizit "die Bauwirtschaft stärken", wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet.

Die Maßnahmen sollen die "Verbesserung" und die "Modernisierung" der Hotels und "touristischen Einrichtungen" ermöglichen. Die dafür nötigen Anträge sollen viele bürokratische Hürden überspringen können. Sonst notwendige Gutachten und Pläne sollen durch eine Erklärung ersetzt werden, in der sich der Antragsteller verpflichtet, die Normen einzuhalten. Auch das sonst übliche Verbot, Bauarbeiten während der Sommersaison durchzuführen, wird zeitweise ausgesetzt. Die Rathäuser müssen die Anträge prüfen.

Touristensteuer gegen Covid-19

Dasselbe Dekret sieht auch vor, Gelder aus der Touristensteuer in Maßnahmen gegen das Coronavirus zu investieren - wobei die Ausnahmen in diesem Jahr stark sinken werden. Auch soziale Hilfen, die durch die Coronavirus-Krise nötig sind, könnten dann aus dem Etat der Touristensteuer fließen. /tg



