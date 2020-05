In drei Phasen zum Sommerurlaub nach der Corona-Pandemie

Die EU-Kommission hat am Mittwoch (13.5.) getagt und versucht, den Sommerurlaub der Corona-geplagten Europäer zu retten. Obwohl die Kommission wenig in Sachen Grenzöffnungen zu sagen hat, weil das Sache eines jeden Mitgliedslandes ist, kommen nun aus Brüssel Vorschläge, wie die Lockerungen in den kommenden Wochen aussehen könnten. Die Kommission empfiehlt einen Drei-Stufen-Plan, um vor allem im Schengen-Raum möglichst bald die Grenzkontrollen wieder wegfallen zu lassen.

Generelle Reisebeschränkungen sollten "spezifischeren Einschränkungen" weichen, so die Ansage. Die erste Stufe bildet die aktuelle Lage mit Grenzkontrollen und Reisewarnungen ab. In der zweiten Stufe empfiehlt Brüssel zunächst, Kontrollen zwischen angrenzenden Ländern mit ähnlicher epidemiologischer Lage aufzuheben. Auf keinen Fall dürfe nach Nationalität diskriminiert werden, verlautete aus der Kommission. Um festzustellen, wie genau die Situation in Bezug auf die Pandemie in jedem Land ist, soll die EU-Krankheitsbekämpfungsbehörde ECDC Karten erstellen, auf denen die regionale Ausbreitung von Covid-19 dargestellt wird.

Wichtig sei vor allem, dass sich die Reisenden aus zwei Ländern mit ähnlicher epidemiologischer Lage ohne Zwischenstationen bewegten, also etwa im Flugzeug von Deutschland nach Griechenland.

Die dritte Stufe soll laut der EU-Kommission dann die Wiederherstellung des Schengen-Raumes ohne Beschränkungen sein. Einen Zeitplan nennt Brüssel dafür allerdings nicht. Die EU-Kommission empfiehlt darüber hinaus, in den Verkehrsmitteln einen Mundschutz zu tragen sowie jederzeit den Sicherheitsabstand einzuhalten.

Gesprochen wurde auch über Richtlinien, wie der Tourismus in den Urlaubsgebieten am Mittelmeer, wie etwa auf Mallorca oder in Italien, wieder hochgefahren werden könnte. Hier wirft die EU-Kommission eine Reihe von Aspekten in den Ring, die zu klären seien. Die Liste reicht von der Zahl der Testkapazitäten über die Versorgung mit Krankenhausbetten bis hin zu den zwingenden Abstandsregeln am Hotelpool.

Auch um einen weiteren Punkt ging es bei dem Treffen: der Frage, ob stornierte Reisen oder Flüge auch als Gutscheine an die Kunden zurückgezahlt werden können. Viele Reiseveranstalter und Airlines sind inzwischen weitgehend dazu übergegangen, Gutscheine auszustellen. Das widerspricht zwar europäischem Recht, aber um der Reisebranche ein Stück weit entgegenzukommen, ermutigt die EU-Kommission die Kunden, die Gutscheine zu akzeptieren, um die Unternehmen nicht in Zahlungsengpässe zu treiben. Die Unternehmen sollen im Gegenzug die Gutscheine flexibel handhaben. Wenn ein Kunde einen Gutschein partout nicht will, soll er die Möglichkeit haben, das Geld zurückzubekommen. /jk

