Mallorca-Hoteliers dürfen Zimmerkapazitäten erhöhen

Die Hoteliers auf Mallorca erhalten mehr Spielraum bei der Aufstellung von Extra-Betten für Kinder sowie der Einrichtung von Doppelzimmern. So dürfen nun bis zu zwei Extra-Betten für Kinder bis zu 15 Jahren hinzugefügt werden, ohne dass dies Folgen für die vorgeschriebene maximale Auslastung des Hotels hat. Bislang lag das Höchstalter der Kinder bei 12 Jahren. Einzelzimmer mit einer Mindestgröße von zehn Quadratmetern dürfen vorübergehend in Doppelzimmer umgewandelt werden, um Familien nicht trennen zu müssen. Hierbei darf jedoch die maximale Belegungszahl des Hotels nicht überschritten werden.

Diese Änderungen sieht - neben zahlreichen weiteren Erleichtungen - ein Eilgesetz vor, das vergangene Woche von der balearischen Linksregierung beschlossen und am Freitag (15.5.) mit der Veröffentlichung im balearischen Gesetzblatt in Kraft getreten ist. Unter anderem mit erleichterten Auflagen für den Um- und Ausbau von Hotels, aber auch mit Subventionen in wichtige Zukunftsprojekte in Sachen Nachhaltigkeit und Energiewende soll die durch die Corona-Pandemie ausgelöste Wirtschaftskrise abgemildert werden.

Die Regelungen des Eilgesetzes sind bis Ende 2021 in Kraft. Während Wirtschaftsvertreter das Regelwerk lobten, übten Umweltschützer heftige Kritik, es werde wieder einseitig auf die Bauwirtschaft und den Tourismus gesetzt. Regierungssprecherin Pilar Costa wies Kritik zurück, wonach mit dem Eilgesetz die erlaubte Gästezahl de facto heraufgesetzt werde.

Vor allem die Möglichkeit, Hotels um 15 Prozent zu erweitern, sorgt für Debatten. Bislang sind im Rahmen von Modernisierungsarbeiten bis zu 10 Prozent erlaubt. Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet, hatten die Sozialisten sogar 20 Prozent geplant, wurden aber von den Juniorpartnern Més und Podemos ausgebremst.

