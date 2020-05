Schmuddeliger Sonntag, freundlicher Wochenbeginn auf Mallorca

Wechselhaft, haber immer besser: Nach Schmuddelwetter am Sonntag (17.5.) kann sich Mallorca zu Wochenbeginn wieder verstärkt auf Sonne einstellen.

Am Sonntag ist es meist bewölkt und es kann ortsweise kräftig regnen und gewittern. Es zeigt sich aber auch an und an die Sonne. Die Temperaturen sind stabil bei Höchstwerten um die 23 Grad in Palma de Mallorca, 21 Grad im Inselinnern und 19 Grad in der Tramuntana. Nachts bleibt es mild bei Tiefstwerten um 15 Grad in der Balearen-Hauptstadt.

Am Montag muss vor allem in der ersten Tageshälfte mit Regen gerechnet werden, am Nachmittag wird es dann zunehmend trocken und sonnig. Die Temperaturen steigen an, auf bis zu 25 Grad in Palma de Mallorca und 23 Grad im Inselinnern.

Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Am Dienstag ist es dann zumeist sonnig, nur ab und zu ziehen Wolken über den Mallorca-Himmel. Und es wird immer wärmer, in Palma de Mallorca liegen die Höchstwerte laut der Prognose des spanischen Wetterdienstes bei 26 Grad, im Inselinnern bei 27 Grad, in der Tramuntana bei immerhin 22 Grad.

Die Tendenz für die weiteren Tage: mehr Sonne, mehr Wärme, erst am Freitag muss wieder vermehrt mit Wolken gerechnet werden. /ff