Weitere Mallorca-Orte lockern Vorgaben für Joggen und Spaziergänge

Die Vorgaben für Sport im Freien und Spaziergänge werden weiter gelockert. Auf Mallorca und in allen Regionen in Spanien, die sich bereits in Exit-Phase 1 befinden, entfallen die vorgeschriebenen Zeiten in allen Orten mit weniger als 10.000 Einwohnern.

Bislang galt ein Limit von 5.000 Einwohnern, wobei zuletzt nicht mehr Gemeinden, sondern Ortskerne ausschlaggebend waren. Die neue Regelung hat Spanien-Premier Pedro Sánchez am Sonntag (17.5.) bei der wöchentlichen Videokonferenz mit den Ministerpräsidenten angekündigt, die amtliche Veröffentlichung stand am Sonntag aber noch aus.

In den Orten mit weniger als 10.000 Einwohnern werden somit Joggen und Spaziergänge jederzeit zwischen 6 Uhr morgens und 23 Uhr abends möglich. Freizeit-Sportler müssen jedoch offiziell weiterhin in der eigenen Gemeinde bleiben, Spaziergänge sind in einem Umkreis von einem Kilometer erlaubt.

Auf Nachfrage bei der Landesregierung am Sonntagnachmittag heißt es, dass die Regelung für Ortskerne, nicht für komplette Gemeinden gelte, wobei aber die amtliche Veröffentlichung durch die spanische Regierung noch ausstehe.

Demnach dürften auf Mallorca nur noch folgende größere Orte bleiben, in denen die zeitlichen Vorgaben unverändert in Kraft sind:

Llucmajor

Manacor

Inca

Sa Pobla

Palma-Zentrum

Coll d'en Rabassa (Palma)

La Vileta-Son Rapinya (Palma)

Sant Agustí (Palma)

Santa Ponça



Über aktuelle Ereignisse informieren wir über unseren Liveticker. Einen Überblick über alle MZ-Artikel zum Thema Coronavirus auf Mallorca finden Sie unter diesem Link. Kostenlose Newsletter verschicken wir per Telegram (hier bestellen) oder Mail (hier bestellen).

Anm. der Redaktion: Dieser Artikel wurde um die Antwort der Landesregierung ergänzt.