Die Polizei verweigert zwei Deutschen die Einreise nach Mallorca

Die Polizei hat am Sonntag (17.5.) zwei deutschen Passagieren auf dem Flughafen Mallorca die Einreise auf die Insel verwehrt. Die Deutschen mussten umgehend zurück in die Heimat fliegen, wie aus einer Pressemitteilung der Vertretung der Zentralregierung auf den Balearen hervorgeht.

Die Polizei hatte bei Kontrollen am Morgen und am Abend je einen Passagier zur Rede gestellt. Die Einreise ist bislang nur dann erlaubt, wenn man auf der Insel gemeldet sind, auf Mallorca arbeitet oder einen Not- oder Pflegefall geltend machen kann. Somit dürfen auch inländische oder ausländische Zweitwohnungsbesitzer zurzeit nicht auf die Insel, was bereits zu scharfen Protesten geführt hat.

In der vergangenen Woche hatte die Polizei insgesamt sieben Passagieren die Einreise verwehrt. Fünf davon waren nach Palma de Mallorca geflogen und zwei auf die Nachbarinsel Menorca.

Am Sonntag kamen bei 20 Flügen 332 Passagiere auf Mallorca an, 364 verließen die Insel. Sechs internationale Flüge erreichten die Insel. Die 62 Passagiere müssen sich nun in eine zweiwöchige Quarantäne begeben. /rp

