Sehnsüchtige Mallorca-Urlauber hoffen auf Durchbruch bei Verhandlungen am Montag

Mallorca-Urlauber, Fluggesellschaften und Hoteliers hoffen am Montag (18.5.) auf neue Nachrichten zur Frage, wann Deutsche wieder in Spanien Urlaub machen können. Zur Frage der Öffnung der Grenzen, zum Abbau der Quarantäne-Bestimmungen und zur Wiederaufnahme des internationalen Flugverkehrs berät der Bundesaußenminister Heiko Maas am Montagmittag mit seinen Amtskollegen aus den beliebtesten Urlaubsländern der Deutschen. Zur Videokonferenz sind die Minister aus Spanien, Italien Griechenland, Portugal, Österreich, Kroatien, Malta, Slowenien, Zypern und Bulgarien eingeladen. Im öffentlich einsehbaren Terminkalender der spanischen Außenministerin Arancha González Laya steht am Montag für 13 Uhr: "Videokonferenz zu Tourismus und inneren Grenzen, organisiert von der Bundesrepublik Deutschland".

Einige Stunden vor der Konferenz hatte Maas in einem Interview im ZDF-"Morgenmagazin" davon gesprochen, dass der Sommerurlaub im europäischen Urlaub möglich sein werde. Selbst wenn es Sicherheitsvorkehrungen geben werde, solle sich dieser "auch wie Urlaub anfühlen", versprach Maas. Am Sonntagabend (17.5.) hatte Maas dafür geworben, die Quarantänebestimmungen innerhalb der EU aufzuheben.

Wer aus dem Ausland nach Deutschland einreist, muss derzeit zwei Wochen in Quarantäne bleiben. Spanien hatte sich vergangene Woche dazu entschieden, ebenfalls eine Quarantäne-Bestimmung einzuführen, solange der Alarmzustand anhält. Diese Bestimmungen stehen derzeit den Bemühungen der Balearen-Regierung im Weg, bilateral über sichere Reisen deutscher Touristen nach Mallorca, Menorca, Ibiza und Formentera zu verhandeln.

Eurowings baut Mallorca-Verbindungen aus

Die Airlines sitzen anscheinend schon ungeduldig in den Startlöchern. Kurz vor der Konferenz veröffentlichte die Fluglinie Eurowings, dass sie das Angebot von Mallorca-Flügen "ab Juni 2020 deutlich" ausbauen werde. Das Unternehmen bezieht sich dabei auf die "anstehende Aufhebung von Beschränkungen im internationalen Tourismus" und die "schrittweise Grenzöffnung". Man weite deshalb den Flugplan ab Juni deutlich aus.

"Ein Schwerpunkt bei der nun forcierten Ausweitung des Flugplans liegt auf Verbindungen zu Europas beliebtester Sonneninsel Mallorca", heißt es in der Eurowings-Pressemitteilung vom Montag (18.5.) Gebuchte Flüge könnten weiterhin "bis 14 Tage vor dem Abflugdatum beliebig oft und kostenlos umgebucht werden", verspricht die Airline. /tg



Über aktuelle Ereignisse informieren wir über unseren Liveticker. Einen Überblick über alle MZ-Artikel zum Thema Coronavirus auf Mallorca finden Sie unter diesem Link. Kostenlose Newsletter verschicken wir per Telegram (hier bestellen) oder Mail (hier bestellen).