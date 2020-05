Sehnsüchtige Mallorca-Urlauber hoffen auf Durchbruch bei Verhandlungen am Montag

Mallorca-Urlauber, Fluggesellschaften und Hoteliers hoffen am Montag (18.5.) auf neue Nachrichten zur Frage, wann Deutsche wieder in Spanien Urlaub machen können. Zur Frage der Öffnung der Grenzen, zum Abbaud der Quarantäne-Bestimmungen und zur Wiederaufnahme des internationalen Flugverkehrs berät der Bundesaußenminister Heiko Maas am Montagmittag mit seinen Amtskollegen aus den beliebtesten Urlaubsländern der Deutschen. Zur Videokonferenz sind die Minister aus Spanien, Italien Griechenland, Portugal, Österreich, Kroatien, Malta, Slowenien, Zypern und Bulgarien eingeladen. Im öffentlich einsehbaren Terminkalender der spanischen Außenministerin Arancha González Laya steht am Montag für 13 Uhr: "Videokonferenz zu Tourismus und inneren Grenzen, organisiert von der Bundesrepublik Deutschland".

Einige Stunden vor der Konferenz hatte Maas in einem Interview im ZDF-"Morgenmagazin" davon gesprochen, dass der Sommerurlabu im europäischen Urlaub möglich sein werde. Selbst wenn es Sicherheitsvorkehrungen geben werde, solle sich dieser "auch wie Urlaub anfühlen", versprach Maas. Am Sonntagabend (17.5.) hatte Maas dafür geworben, die Quarantänebestimmungen innerhalb der EU aufzuheben. Wer aus dem Ausland nach Deutschland einreist, muss derzeit zwei Wochen in Quarantäne bleiben. Spanien hatte sich vergangene Woche dazu entschieden, ebenfalls eine Quarantäne-Bestimmung einzuführen, solange der Alarmzustand anhält. Diese Bestimmungen stehen derzeit den Bemühungen der Balearen-Regierung im Weg, bilateral über sichere Reisen deutscher Touristen nach Mallorca, Menorca, Ibiza und Formentera zu verhandeln. /tg