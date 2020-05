Wasser in Sicht: Bald darf man auf Mallorca wieder im Meer baden

Die Lockdown-Lockerungen an den Stränden auf den Balearen-Inseln Mallorca, Menorca, Ibiza und Formentera gehen nun doch etwas schneller als erwartet. In der Phase 2 des Coronaexits in Spanien sind der Aufenthalt am Strand und das Baden im Meer wieder erlaubt, wie am Samstag (16.5.) im spanischen Gesetzblatt BOE geregelt wurde. Auch die Schwimmbäder dürfen, unter strengen Sicherheitsvorkehrungen, wieder öffnen. Die Phase 2 gilt ab Montag (18.5.) auf der Balearen-Insel Formentera sowie auf den Kanaren-Inseln El Hierro, La Gomera und La Graciosa.

Die Balearen-Regierung wird in dieser Woche die Hochstufung der übrigen Balearen-Inseln beantragen. Aller Voraussicht nach wäre dann das Liegen und Baden an den Stränden auf Mallorca, Ibiza und Menorca ab Montag (25.5.) wieder erlaubt. /tg

Die Direktlink auf die Bestimmungen der Phase 2 zu Schwimmbädern und Stränden im spanischen Gesetzblatt finden Sie hier.



