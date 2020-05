Baumärkte auf Mallorca öffnen mit begrenzter Verkaufsfläche

Nach einer Woche in der Phase 1 haben sich viele Geschäfte auf die Restriktionen eingestellt und ihre Ladentüren geöffnet. Auch die großen Baumärkte auf Mallorca wie Bauhaus, Leroy Merlin und Bricomart haben seit Montag (18.5.) einen Weg gefunden, trotz der Beschränkung auf Verkaufsflächen von bis zu 400 Quadratmeter zu öffnen und wieder Kunden zu empfangen.

Auf einer begrenzten Ladenfläche von 400 Quadratmeter empfangen sie normale Kunden. Handwerker und andere Berufstätige können auch die übrigen Bereiche der Baumärkte aufsuchen. Die Unternehmen setzen zudem darauf, Bestellungen online, per Telefon oder per WhatsApp entgegen zu nehmen, die zur Abholung bereitgestellt oder gegen einen Aufpreis ausgeliefert werden.

Viele Cafés und Restaurants geöffnet

In der seit Montag (11.5.) auf Mallorca geltenden Phase 1 haben viele Cafés und Restaurants ihre Außenbereiche geöffnet. Auch viele Gastronomen, die bislang keinen oder nur einen sehr kleinen Außenbereich hatten, konnten sich mit dem jeweiligen Rathaus einigen, gesperrte Straßen oder Parkplätze zum Aufstellen von Tischen zu benutzen. Die Straßencafés dienen vielen Insulanern dazu, sich mit Freunden und Verwandten zu treffen.

Ernüchternde Bilanz im Einzelhandel

In den meisten Laden fällt die Bilanz nach einer Woche eher pessimistisch aus. Gerade in Bekleidungsgeschäften oder Läden, die eher von Urlaubern besucht werden, herrscht in den ersten Tagen der Lockdown-Lockerung noch Leere. "Wir haben uns entschieden, am Samstag zu öffnen, weil es unsere einzige Chance ist. Aber wir wussten schon, dass wir nur wenige Kunden haben würden", erklärt Claudia, die das Bekleidungsgeschäft Maca in Palma de Mallorca führt, gegenüber der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca". Im Carrer Oms, eine der Arterien für den Einkaufsbummel in der Balearen-Hauptstadt, öffnen viele Geschäfte nur am Vormittag. /tg

