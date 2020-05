Letzte Covid-19-Patienten verlassen Kongresshotel von Palma

Die letzten Covid-19-Patienten haben das Hotel des Kongresszentrums von Palma de Mallorca verlassen. Nachdem dieses in Folge der Pandemie des Coronavirus zum provisorischen Krankenhaus umfunktioniert worden war, werden diese zusätzlichen Kapazitäten angesichts des Rückgangs der Fallzahlen nun nicht mehr gebraucht. Insgesamt 66 Patienten seien in dem Komplex versorgt worden, heißt es in einer Pressemitteilung des Hotelkonzens Meliá.

Das Meliá Palma Bay war Ende März umfunktioniert worden, nachdem das Hotel in Folge der Pandemie - wie auch alle anderen Häuser in Spanien - für Gäste schließen musste. Zugeordnet wurde es dem Krankenhaus Son Llàtzer. Er sei sehr stolz, dass man bei der Gesundheitsversorgung habe helfen können, wird der Direktor des Kongresszentrums, Ramón Vidal, zitiert. Es sei eine wertvolle Erfahrung in der Geschichte des Komplexes. Der Vizedirektor von Son Llàtzer, José Luis Gil, dankte dem Hotelkonzern für die Unterstützung, das Ergebnis der Zusammenarbeit sei sehr zufriedenstellend.

Untergebracht waren im Kongresshotel vor allem Covid-19-Patienten mit leichten Symptomen. Die letzen verließen am Sonntag (17.5.) das provisorische Krankenhaus - unter dem Applaus der Krankenhaus- und Hotelangestellten.

