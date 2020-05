Masken werden auch auf der Straße Pflicht

Das Tragen von Atemschutzmasken wird auf Mallorca und im restlichen Spanien an immer mehr Orten Pflicht. Das kündigte die spanische Regierung an, nachdem mehrere Regionen diesen Schritt gefordert hatten. Demnach arbeitet die Regierung an einer Verordnung, die Masken überall dort vorschreibt, wo der Sicherheitsabstand nicht einzuhalten ist. Das gilt für die Straße und für geschlossene Räume, wie die Regierung am Montag (18.5.) bekannt gab.

Die genauen Vorschriften sollen im Laufe der Woche veröffentlicht werden und in Kraft treten. Als starke Verfechter der Maßnahme gelten die stark betroffenen Regionen Madrid und Barcelona. Anscheinend werden die Regionen bei den kommenden Lockdown-Lockerungen eine immer wichtigere Rolle spielen. Aufgrund der unterschiedlichen klimatischen Bedingungen sollen sie zum Beispiel über die Uhrzeiten entscheiden, die für Senioren reserviert sind. /tg

Über aktuelle Ereignisse informieren wir über unseren Liveticker. Einen Überblick über alle MZ-Artikel zum Thema Coronavirus auf Mallorca finden Sie unter diesem Link. Kostenlose Newsletter verschicken wir per Telegram (hier bestellen) oder Mail (hier bestellen).