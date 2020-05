Pilotprojekt für Rückkehr der Mallorca-Urlauber in Planungsphase

Mallorca und die anderen Balearen-Inseln wollen möglichst bald wieder Urlauber empfangen. Ein entsprechendes Pilotprojekt wird derzeit mit heißer Nadel gestrickt. Wie das aussehen könnte, steht noch nicht genau fest, auch wenn sich immer mehr Details abzeichnen. Die Frage nach dem Wann ist mehr oder weniger geklärt. Nachdem die europäischen Außenminister am Montag (18.5.) in einer Besprechung übereingekommen waren, dass sie sich Grenzöffnungen ab dem 15. Juni wieder vorstellen könnten, rechnet man auf Mallorca ab Ende Juni auch mit den ersten Urlaubern. Allerdings in sehr kleinen Dosen.

Die Rede ist derzeit von einem Pilotprojekt mit drei bis fünf Flugzeugen, so sagte es Gabriel Llobera, der Präsident des Verbandes der mallorquinischen Hotelketten, am Sonntag (17.5.) in einem Interview mit dem "Diario de Mallorca". Maximal 1.200 Urlauber sollten in diesen ersten zwei Wochen auf die Insel kommen und - so sieht es derzeit aus - an der Playa de Palma untergebracht werden.

Für das Gebiet sprechen die Nähe zum Flughafen, die gute Infrastruktur vor Ort und die weiträumigen Promenaden. Wie viele Hotels in dieser ersten Testphase Urlauber empfangen werden, steht offenbar noch nicht fest. Es sieht allerdings danach aus, dass es sich um ein Haus der Kette Riu handeln könnte.

Die Urlauber sollen nach Informationen des "ARD-Studio Madrid" aus den deutschen Regionen kommen, die kaum oder wenig von der Covid-19-Pandemie betroffen waren. Laut dem Sender steht die balearische Ministerpräsidentin Francina Armengol in engen Abstimmungen mit mehreren deutschen Bundesländern und dem Reiseveranstalter Tui, der bereits Anfang Mai angekündigt hatte, die Balearen als erstes Ziel in Spanien wieder anfliegen zu wollen.

Sollte der Testversuch gelingen, dann könnten - so der Plan - ab Anfang Juli wieder mehr deutsche Urlauber auf die Inseln kommen. Dafür müsste dann allerdings die weltweite Reisewarnung der deutschen Bundesregierung aufgehoben sein. Auch in Quarantäne dürften dann Urlauber nicht mehr gesteckt werden, die nach Spanien einreisen, so wie es seit Freitag (15.5.) Pflicht ist. /jk

