Auch Condor fliegt ab Ende Juni wieder Mallorca an

Nach und nach beginnen die Fluggesellschaften damit, ihre durch die Coronavirus-Pandemie dezimierten Flugpläne wieder auszuweiten. Condor hat am Mittwoch (20.5.) angekündigt, ab Mitte Juni wieder verstärkt Sonnenziele anzufliegen, darunter auch Palma de Mallorca. Wie einer Pressemitteilung zu entnehmen ist, soll Mallorca zunächst ab Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg und München wieder angeflogen werden. Ab dem 25. Juni kommen dann als Abflughäfen noch Hannover, Stuttgart, Halle/Leipzig und Berlin-Schönefeld dazu. Somit sind Ende Juni dann wieder zwei Drittel der ursprünglich von Condor geplanten Verbindungen aktiv.

Neu sind für die Kunden die Sicherheitsvorkehrungen, die für alle Flüge gelten. So gilt beispielsweise an Bord aller Condor-Flüge bis zunächst 31. August 2020 eine Mund-Nasenschutz-Pflicht für Gäste und die Kabinencrew. Nach Angaben der Fluggesellschaft entspricht die Luftqualität an Bord durch die Luftströmungsrichtung und die verbauten Filter der in Operationssälen in einem deutschen Krankenhaus. Zudem sollen künftig nur kleinere Gruppen gleichzeitig ein- und aussteigen und mehr Busse eingesetzt werden, um zum Flugzeug zu gelangen. /jk