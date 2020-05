Mallorca knackt die 30-Grad-Marke

"Hurra, die Sonne scheint" - und daran ändert sich so schnell auch nichts. Das Wetter auf Mallorca wird in den kommenden Tagen sommerlich.

Am Donnerstag (21.5.) ziehen höchstens ein paar vereinzelte Wolken am Himmel vorüber. Die Temperaturen knacken in der Inselmitte die 30-Grad-Marke. 31 Grad sollen es in Sa Pobla werden. An der Küste bleibt es etwas frischer, "nur" 29 Grad in Palma de Mallorca.

Der Wind weht schwach, an der Küste teils böig. Bei Temperaturen um die 20 Grad könnte die Nacht in einigen Gemeinden tropisch werden.

Am Freitag geht es mit dem Sonnenschein weiter. Die Temperaturen in der Inselmitte steigen auf 33 Grad in Inca, nachts bleibt es unverändert. Das gleiche Bild gibt es am Samstag.

Am Sonntag stürzen die Temperaturen in der Inselmitte plötzlich um sieben Grad. 25 Grad werden es dann nur noch. In Palma de Mallorca bleibt es bei 29 Grad konstant.

Der Blick auf die neue Woche: sonnig und warm.