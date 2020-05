Erst ein Viertel der Restaurants und Cafés auf Mallorca geöffnet

Santa Catalina in Phase 1.

Trotz der weitgehenden Lockerung der Corona-Auflagen auf Mallorca haben bislang nur ein Viertel der Gastronomie-Betriebe auf der Insel wieder geöffnet. Diese Angaben macht zum Start der Phase 2 am Montag der Verband der kleinen und mittleren Unternehmen auf Mallorca, Pimem. Bei vielen Wirten herrschten Ungewissheit und Skepsis, zudem gebe es Liquiditätsengpässe, heißt es in einer Pressemitteilung.

Seit Montag (25.5.) dürfen Restaurants und Cafés auch wieder im Innenbereich Gäste bedienen, erlaubt sind bis zu 50 Prozent der bisherigen Gästezahl. Im Außenbereich ist der Betrieb mit der Hälfte der Tische bereits seit zwei Wochen möglich. In Phase 1 öffneten 15 Prozent der Lokale, am Montag mit Beginn der Phase 2 weitere 10 Prozent, heißt es bei Pimem.

Man fühle sich von der öffentlichen Verwaltung im Stich gelassen, sowohl was Informationen, als auch, was Hilfen angehe. So sei unklar, wie es mit der Kurzarbeit (ERTE) weitergehe. Ohne konkrete Hilfen sei es für viele Wirte unmöglich, ihre Lokale zu öffnen oder den Betrieb aufrechtzuerhalten.

Verwiesen wird nicht nur auf die Hygiene- und Abstandsregeln, auch das Ausbleiben der Urlauber, die wohl erst ab Juli wieder auf die Insel kommen, mache der Gastronomie zu schaffen. Die Nachfrage durch einhemische Gäste sei für viele Betriebe nicht ausreichend, um wirtschaftlich zu arbeiten. /ff

