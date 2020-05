Tui: "Jetzt können wir den Urlaub für Mallorca planen"

Die Worte von Spanien-Premier Pedro Sánchez, ab Juli wieder den Tourismus im Land zu ermöglichen, werden in der Reisebranche vollmundig gelobt. "Jetzt können wir den Urlaub für Mallorca, das spanische Festland und die Kanaren planen und unseren Kunden ein Angebot machen", wird Tui-Vorstandsvorsitzender Fritz Joussen in einer Pressemitteilung vom Montag (25.5.) zitiert.

"Millionen Urlauber haben die Sicherheit, dass Sommerurlaub in Spanien in den Schulferien möglich ist." Das sei ein gutes Signal für viele Familien, aber auch für die Tui als Reiseveranstalter und die Reisebüros. "Nach Griechenland, Zypern, Kroatien und Bulgarien hat jetzt auch Spanien Klarheit geschaffen für den Beginn der Feriensaison."

Man bereits sich schon seit Wochen zusammen mit den Partnern intensiv vor, mit der Entwicklung erhöhter Sicherheits- und Hygienestandards und der Schulung der Mitarbeiter in den Hotels. In Zeiten von Corona wolle man den Urlaub "so normal wie möglich und so verantwortungsvoll wie nötig" gestalten.

Auch die Hoteliers auf Mallorca hatten die Ankündigungen von Sánchez vom Samstag begrüßt, man sei bereit zum Saisonstart. Allerdings wird in der Branche der Hotellerie darauf verwiesen, dass durch die lange Zwangspause und den abgestuften Neustart einige Firmen nicht zu retten sein dürften. Schon Ende Juni sollen die ersten Urlauber im Rahmen eines Pilotprojekts nach Mallorca kommen, wie die balearische Landesregierung plant.

Die Mallorquiner unterdessen können seit Montag (25.5.) erstmals wieder im Meer baden und sich am Strand sonnen, unter Einhaltung der Abstandsregeln - bislang war an Playas nur sportliche Tätigkeit erlaubt. Die Corona-Exit-Phase 2 bringt eine Reihe weiterer Lockerungen. /ff

