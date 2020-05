Mallorca beantragt Start in Corona-Exit-Phase 3 bereits für 1. Juni

Die balearische Landesregierung hat beantragt, dass ab kommenden Montag (1.6.) nicht nur Formentera, sondern auch Mallorca, Menorca und Ibiza in Phase 3 der Corona-Exit-Strategie eintreten. Damit würde dann zum Beispiel der Personenverkehr zwischen den Inseln normalisiert. Zum anderen würde damit der gesamte Corona-Exit-Plan möglicherweise um eine Woche verkürzt, der Übertritt in die "neue Normalität" wäre dann theoretisch bereits schon vor dem 22. Juni möglich.

Eigentlich ist in der spanischen Exit-Strategie vorgesehen, dass jede der vier Phasen (0, 1, 2 und 3) mindestens zwei Wochen dauert, um abzusehen, inwieweit sich die Lockerungen auf die Corona-Infektionszahlen auswirken. In den vergangenen Tagen ließ die spanische Regierung aber durchblicken, dass die Phasen auch verkürzt werden könnten. In dieses Bild passt auch, dass die spanische Regierung in Aussicht stellte, dass einige Regionen in Spanien schon "in einigen Tagen" die Phase des Alarmzustands verlassen könnten.

In Phase 3 sollen Hotels wieder einen Teil der Gemeinschaftszonen nutzen können, in der Gastronomie dürfen Gäste wieder an der Theke bedient werden und Diskotheken wieder mit einem Drittel der sonst zulässigen Gästezahl öffnen. Angestellte können wieder im Büro statt von zu Hause aus arbeiten. Eigentlich war auch Baden am Strand erst für diese Phase vorgesehen, wurde aber auf Phase 2 vorgezogen.

Einmal mehr pochte die balearische Ministerpräsidentin Francina Armengol am Dienstag (26.5.) im Landesparlament darauf, dass die ersten internationalen Urlauber bereits in der zweiten Juni-Hälfte nach Mallorca kommen sollten. Ein entsprechendes Pilotprojekt wird derzeit geplant, um es der Zentralregierung zur Genehmigung vorzulegen. /ff

