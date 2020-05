Ende der Quarantäne-Pflicht in Spanien zum 1. Juli erleichtert Urlaubsplanung

Passagiere am Madrider Flughafen.

Die spanische Regierung hebt die Quarantäne-Pflicht für Passagiere aus dem Ausland, die zur Bekämpfung der Corona-Pandemie erlassen worden war, zum 1. Juli auf. Das hat die Regierung am Montag (25.5.) angekündigt und damit die Voraussetzung für die Wiederaufnahme des internationalen Tourismus geschaffen. Bereits am Samstag hatte Ministerpräsident Pedro Sánchez angekündigt, dass ausländische Urlauber wieder ab Juli in Spanien begrüßt werden sollten.

"Das Schwierigste haben wir hinter uns", so Tourismusministerin Reyes Maroto, die französische, deutsche und britische Urlauber einlud, wieder ihren Urlaub im Land zu verbringen. Der Reiseveranstalter Tui kündigte am Montag an, dass jetzt die Planung für den Urlaub beginnen könnte.

Die balearische Landesregierung will im Rahmen eines Pilotprojekts schon vorher Urlauber auf Mallorca begrüßen und dabei die nötigen Protokolle erproben. /ff

