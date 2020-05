Das perfekte Wetter auf Mallorca

Badehose an und ab an den Strand.

Wolken? Was war das gleich nochmal? In den kommenden Tagen gibt es reichlich Sonnenschein auf Mallorca. Vielleicht ist es das perfekte Inselwetter, da es nicht so heiß wie im Hochsommer ist.

Der Sonnenaufgang am Donnerstag könnte tatsächlich von der ein oder anderen Wolke umrandet werden. Diese verziehen sich aber schnell. Der Wind weht schwach, an der Küste böig.

DIe Höchsttemperaturen liegen bei 27 Grad im Gebiet von Palma de Mallorca. In der Inselmitte und im Norden ist es ein, zwei Grad kühler. An der Playa de Palma und Playa de Muro liegen die Wassertemperaturen bei 21 Grad.

Wer nachts noch die Sterne bewundern will, sollte sich ein leichtes Jäckchen anziehen. Bei Temperaturen zwischen 13 und 15 Grad wird es frisch.

Am Freitag geht es fast unverändert weiter. In Palma de Mallorca liegen die Höchsttemperaturen bei 26 Grad, in der Inselmitte um Sa Pobla geht es auf 28 Grad hoch.

Gleiches Bild am Samstag. Erst am Sonntag halten sich ein paar Wolken tagsüber. Die Temperaturen könnten dann die 30-Grad-Marke knacken. /rp