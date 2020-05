80 Polizisten und Helfer suchen 20-jährigen Vermissten auf Mallorca

Polizisten, Feuerwehrmänner und Freiwillige suchen seit Mittwoch (27.5.) einen vermissten 20-Jährigen. 80 Personen beteiligen sich an der Suchaktion zwischen den Stadtvierteln Palma de Mallorca, La Vileta und Can Valero.



Gesucht wird Marc Martorell Preto. Seine Familie hat ihn zuletzt am Dienstagmorgen gesehen. Er hat kurz geschorene schwarze Haare, ist schlank und hat braune Augen.





?Interessa localitzar a Marc Martorell Preto, jove de 20 anys desaparegut avui dematí a #Palma, pèl rapat fosc, complexió prima, 70 kg, ulls de color marró. Per a qualsevol informació telefonau a l'112. pic.twitter.com/78VkSIuvUC — Emergències 112 Illes Balears (@112IllesBalears) May 27, 2020

Wer ihn sieht, soll sich an die Notfallnummer 112 wenden. /rp