Mallorca bleibt noch eine weitere Woche in der Phase 2

Mallorca wird am Montag (1.6.) noch nicht hochgestuft und muss noch eine weitere Woche auf die Phase 3 der Lockdown-Lockerungen warten. Das gab der spanische Gesundheitsminister Salvador Illa am Donnerstagabend (28.5.) bekannt. Von den Balearen-Inseln macht zunächst nur Formentera den Schritt nach vorn. Mallorca, Menorca und Ibiza bleiben - wie im ursprünglichen Zeitplan der Regierung vorgesehen - noch bis zum 8. Juni in der Phase 2. Reisen zwischen den Inseln bleiben also vorerst verboten.

Mallorca befindet sich seit dem 25.5. in der Phase 2. Eigentlich sollten die Phasen jeweils mindestens zwei Wochen dauern, aber die Balearen-Regierung hatte für Mallorca, Menorca und Ibiza eine beschleunigte Hochstufung beantragt. Formentera, die kleine Nachbarinsel von Ibiza, gehört mit drei kanarischen Inseln zu den vier spanischen Gebieten, in denen die Stufen jeweils eine Woche vorher ausprobiert werden.

Die Balearen-Regierung hatte gehofft, mit der Beschleunigung des Coronaexits, der Tourismusbranche auf den Inseln wenigstens Urlauber von den Nachbarinseln zu beschaffen. Ab der Phase 3 könnte es erlaubt werden, andere spanische Gebiete innerhalb der Phase 3 zu bereisen. Für die Hotels ist dies auch eine Frage des Images. Mit der Öffnung hätten sich die Inseln leichter und früher als sichere Tourismus-Destination präsentieren können. /tg



