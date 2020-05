Mehrere Verletzte bei Wohnungsbrand in Palma de Mallorca

Bei einem Wohnungsbrand in Palma de Mallorca sind am Freitagvormittag (29.5.) mehrere Personen verletzt worden. Die Feuerwehr evakuierte mehrere Wohnungen in der Nähe des Carrer Indalecio Prieto. Mindestens drei Personen wurden mit Rauchvergiftungen ins Krankenhaus gebracht. Rund ein Dutzend Bewohner musste das Gebäude verlassen.

Der Brand war gegen 9 Uhr ausgebrochen, wie die Notrufzentrale informiert. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen. Über die Ursache des Brands war zunächst nichts bekannt. /tg