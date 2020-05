Die nächste Hitzewelle auf Mallorca ist im Anmarsch

Perfektes Planschwetter an der Playa de Palma

Hochsommerliche Temperaturen von 36 Grad plus braucht doch eigentlich niemand: Im Moment ist es hitzetechnisch auf Mallorca noch gut auszuhalten, und am Wochenende kündigt sich überwiegend blendendes Badewetter an.

Los geht es am Samstag mit klarem blauen Himmel, kaum Wolken (wenn, dann vor allem in Palma) und Temperaturen um die 25, maximal 26 Grad.

Die Wassertemperatur an der Playa de Palma pendelt sich auf angenehme 22 Grad ein und lädt zum Schwimmen und Planschen ein.

Gute Nachrichten für Sonnenbrandgeplagte: Am Sonntag kommen vor allem ab Nachmittag die Wolken raus. Die Temperaturen steigen leicht an, wobei es regionale Schwankungen gibt: In Sa Pobla schwitzen wir bei bis zu 30 Grad, im Südosten der Insel ist es rund fünf Grad kühler; der spanische Wetterdienst Aemet prognostiziert für Santanyí 25 Grad.

Der Wind weht schwach, an der Küste böig. Nachts frischt es etwas auf, die Temperaturen liegen bei 13 bis 15 Grad.

Zum Wochenstart am Montag bleibt es leicht bewölkt, vor allem im Nordosten von Mallorca, die Temperaturen sinken allenfalls leicht. Danach steigen sie rapide an und bleiben konstant bei mehr als 30 Grad, die erste Hitzewarnung rückt also näher. /br