Die ersten Urlauber auf Mallorca müssen in eine Blitz-Quarantäne

Mitte Juni werden aller Voraussicht nach nun tatsächlich die ersten Urlauber nach Mallorca kommen können. Nach und nach kommen weitere Details ans Licht, wie das Pilotprojekt der Landesregierung aussehen soll, mit dem nach einem Bericht des "Diario de Mallorca" rund 5.100 Touristen auf die Balearen reisen sollen, davon 4.000 nach Mallorca. Bei der Einreise werden die Urlauber am Flughafen von Son Sant Joan einen PCR-Test auf Covid-19 absolvieren müssen. Weil das Ergebnis nicht sofort feststeht, sind die Reisenden verpflichtet, sechs Stunden im Hotel zu bleiben, bis das Resultat da ist.

Nach Informationen der Zeitung stehen inzwischen auch die vier Hotels fest, die sich an dem Projekt beteiligen wollen: mit dem Iberostar Cristina und dem Riu Playa Park sind es zwei Häuser an der Playa de Palma, wobei Riu möglicherweise statt des Playa Park das Concordia heranzieht. Maximal 50 Prozent der Belegungskapazitäten soll genutzt werden. In Alcúdia wollen zwei Hotels der Ketten Viva und Garden teilnehmen.

Das Pilotprojekt ist offenbar bei den Ministerien für Tourismus und Verkehr in Madrid bereits auf Zustimmung gestoßen, es fehlt noch das Placet der Arbeitsministerin sowie des am Ende ausschlaggebenden Gesundheitsministers Salvador Illa.

Mit dem Pilotprojekt will Mallorca als erste Region in Spanien noch vor Beendigung der Quarantäne-Pflicht wieder vorrangig deutsche Urlauber empfangen. Bedingung dafür ist auch, dass die Bundesregierung die Reisewarnung zum 14. Juni aufhebt, was Außenminister Heiko Maas bereits in Aussicht gestellt hat. Anwohner an der Playa de Palma stehen den Plänen kritisch gegenüber und befürchten ein Spiel mit ihrer Gesundheit. /jk

