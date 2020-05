Erster größerer Covid-19-Ausbruch auf Mallorca nach dem Lockdown

Auf Mallorca ist es knapp einen Monat nach dem Ende des strengen Lockdowns zu einem größeren Ausbruch des Coronavirus gekommen. Elf Mitglieder einer pakistanischen Großfamilie, die in Palmas Stadtteil Es Rafal leben, haben sich im Lauf der letzten Maiwoche mit Covid-19 angesteckt. Nachdem eines der Familienmitglieder am Montag (25.5.) Symptome aufwies, wurde der Erreger in einem Test nachgewiesen.

Die übrigen Familienmitglieder, die alle gemeinsam in der Wohnung mit dem Infizierten leben, wurden daraufhin ebenfalls getestet. Zehn von ihnen wiesen ebenfalls das Coronavirus auf, vier Angehörige hatten sich nicht angesteckt.

Alle 15 Pakistaner wurden in die Krankenhäuser von Son Llàtzer und Sant Joan de Dèu eingeliefert, weil in ihrer Wohnung der Sicherheitsabstand zu den Erkrankten nicht einzuhalten war. Inzwischen sind alle Erkrankten ohne Symptome. Die Familie leitet im Stadtteil Son Gotleu ein sogenanntes Locutorio, ein kleines Geschäft mit der Möglichkeit für Telefongespräche und Internetzugang.

Mallorca war bisher seit dem Ende des Lockdowns von größeren Fallzahlen bei Covid-19 verschont geblieben, anders als andere spanische Regionen, wo es meist aufgrund von Familienfeiern oder anderen größeren Zusammenkünften in den vergangenen Tagen wieder zu Ausbrüchen der Krankheit kam. So etwa in der Enklave Ceuta oder auch im katalanischen Lleida, in Cuenca und nahe Murcia. /jk

