Polizist rettet Frau an der Playa de Palma vor dem Ertrinken

Ein Beamter der Nationalpolizei auf Mallorca hat am Samstagnachmittag (30.5.) einer Frau an der Playa de Palma das Leben gerettet. Der Mann war außerhalb seiner Dienstzeit mit seiner Frau und den beiden Kindern am Strand auf Höhe des balneario 8, als er eine Person bemerkte, die in Ufernähe auf dem Rücken im Wasser trieb. Der Polizist eilte ins Wasser und holte die bewusstlose Frau an den Strand.

Dort begann der Mann mit den Reanimationsmaßnahmen, bis der Rettungsdienst eintraf. Die Sanitäter brachten die Frau in ein Krankenhaus. Derzeit befindet sie sich außer Lebensgefahr. /jk