Schlachthof-Mitarbeiter auf Mallorca werden präventiv auf Covid-19 getestet

Alle Mitarbeiter der Schlachthöfe auf Mallorca und den anderen Balearen-Inseln müssen sich einem Covid-19-Test unterziehen. Das hat die Landesregierung am Montag (1.6.) angekündigt. Die Mitarbeiter sollen im Laufe dieser Woche getestet werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Betroffen sind in den zehn Betrieben auf den Balearen insgesamt rund 70 Angestellte.

Die Balearen seien die erste Region in Spanien, die alle Schlachthof-Mitarbeiter einem solchen Test unterziehe. Man reagiere damit auf Studien, wonach sich das Coronavirus aufgrund der dortigen Arbeitsbedingungen leichter ausbreiten könne. Verwiesen wird unter anderem auf die niedrigen Temperaturen in den Schlachtbetrieben. Es handelt sich um drei Standorte auf Mallorca, zwei auf Menorca, einen auf Ibiza und einen auf Formentera, hinzu kommen drei auf Geflügel spezialisierte Betriebe auf Mallorca, Menorca und Ibiza.

Bislang lege kein Corona-Fall in den Betrieben vor, es handle sich um eine Präventionsmaßnahme nach Fällen, die man in anderen Ländern beobachtet habe. Geplant ist sowohl ein ein PCR-Test wie auch ein Test auf Antikörper. /ff

