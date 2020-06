TÜV auf Mallorca jetzt auch samstags geöffnet

Die TÜV-Stationen auf Mallorca werden im Juni auch am Samstag öffnen. Damit soll die Überlastung der ITV-Stationen angegangen werden, die sich wegen der Schließung in den ersten Wochen des Corona-Alarmzustands noch verschlimmert hatte. Die Anmeldung für Samstag werde im Laufe des Montags (1.6.) freigeschalten, heißt es in einer Pressemitteilung des Inselrats.

Die vier ITV-Stationen in den Gewerbegebieten Son Oms und Son Castelló (Palma) sowie in Inca und Manacor öffnen samstags jeweils zwischen 8 und 14 Uhr. Ein Teil der Termine werde aufgrund der großen Nachfrage für Transportunternehmen und Berufsfahrer reserviert.

