Roboter überwachen jetzt Seegraswiesen vor Mallorca

Vorstellung des Projekts in der Gemeinde Calvià.

Vorstellung des Projekts in der Gemeinde Calvià. Foto: CAIB

Das balearische Umweltministerium überwacht den Zustand der Seegraswiesen vor der Küste von Mallorca in diesem Jahr auch mittels Tauchrobotern. Balearenweit sollen 14 von ihnen im Einsatz sein, um mögliche Schäden durch Yachtanker zu entdecken, kündigte Umweltminister Miquel Mir am Montag (1.6.) an. Erworben wurden sie im Rahmen eines Kooperationsabkommens vom spanischen Netzbetreiber REE, der die Roboter nun dem Ministerium zur Verfügung stellt.

Die Tauchroboter werden von Booten aus ins Wasser gelassen. Am Meeresgrund sollen sie nicht nur den Zustand der für das Ökosystem so wichtigen Posidonia überwachen, sondern auch Informationen über die Artenvielfalt sammeln oder undichte Ableiter erkennen. Vor der Küste von Mallorca werden bis Ende September fünf Boote unterwegs sein, vor Formentera ebenfalls fünf sowie jeweils drei vor Ibiza und Menorca. /ff

Lesen Sie hier weiter: Warum die Seegraswiesen so wichtig sind