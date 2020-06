Deutschland bereitet Aufhebung der Reisewarnung vor

Deutschland will die weltweite Reisewarnung für Touristen ab dem 15. Juni aufheben und für europäische Länder wie Spanien durch spezifische Reisehinweise ersetzen. Das beinhaltet ein Eckpunktepapier, das das Kabinett der Bundesregierung am Mittwoch (3.6.) beschloss. Damit fällt eine der Hürden, die zur Zeit Deutsche daran hindern, auf Mallorca Urlaub zu machen oder ihre Feriendomizile zu besuchen.

Bundesaußenminister Heiko Maas rief die Bundesbürger dennoch weiterhin zu Eigenverantwortung auf: "Ich weiß, dass diese Entscheidung große Erwartungen und Hoffnungen weckt. Ich will aber auch noch einmal sagen: Reisewarnungen sind keine Reiseverbote und Reisehinweise sind keine Reiseeinladungen." In den Reisehinweisen werde man von Reisen in bestimmte Länder weiterhin "dringend abraten". Als Beispiel nannte Maas Großbritannien "wo eine 14-tägige Quarantäneverpflichtung für alle Einreisenden besteht". Eine ähnliche Bestimmung gilt bislang auch noch in Spanien.

Die Bundesregierung hatte am 17. März eine pauschale weltweite Reisewarnung für Touristen ausgegeben. Diese soll ab Mitte Juni durch individuelle Reisewarnungen pro Land ersetzt werden. Der Beschluss bezieht sich zunächst auf 30 europäische Länder, darunter Spanien. Über die Reisebestimmungen ins außereuropäische werde in den kommenden Tagen beraten.

Der Kabinettsbeschluss sieht vor, dass die Situation in jedem Reiseland genau verfolgt wird, damit man die Reisehinweise für jedes Land ab dem 15. Juni "tagesaktuell anpassen" könne. Man werde die Aufhebung der Reisewarnung auch davon abhängig machen, wie sich die Lage in jedem vor Ort verändern werde. "Wenn es mehr als 50 Neuinfizierte auf 100.000 Einwohner über sieben Tage gibt, müssen wir darauf reagieren, mit auszurufenden Maßnahmen, die auch darin bestehen können, dass aus einem Reisehinweis wieder eine Reisewarnung werden würde." Es werde in diesem Sommer nicht noch einmal eine Rückholaktion für Urlauber im Ausland starten. Urlauber müssen eigenverantwortlich handeln, um eine weitere Welle der Pandemie zu verhindern.

Die unbeschwerte Einreise nach Spanien wird auch davon abhängig sein, wann Spanien die Reisebestimmungen ändert. Zur Zeit gilt sowohl ein Reiseverbot für touristische Zwecke als auch eine zweiwöchige Quarantänepflicht, die nach aktuellen Gesetzen an die Dauer des Alarmzustands geknüpft sind. Nach Plänen der spanischen Regierung soll das Parlament diesen Alarmzustand in einer Abstimmung am Mittwoch (3.6.) ein sechstes und letztes Mal bis zum 21. Juni verlängern. /tg

Lesen Sie hier weiter: Start in die Mallorca-Saison: Was wir wissen - und was nicht



