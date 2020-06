Werbekampagne: "Besuchen Sie die andere beste Insel der Welt!"

"Besuch doch mal die andere beste Insel der Welt", ist der Slogan, mit der Mallorca Urlauber von den Nachbarinseln Menorca, Ibiza und Formentera einladen will. Eine Werbekampagne stellte der Inselrat am Dienstag (2.6.) vor. Sie soll ab Montag (8.6.) laufen, sobald sämtliche Balearen-Inseln vermutlich in die Phase 3 des Coronaexits hochgestuft und somit Reisen zwischen den Insel wieder möglich werden.

Der über Presse, Radio und sozialen Netzwerke verbreitete Slogan richtet sich spezifisch an die Balearen-Bewohner und ergänzt eine weitere Kampagne, mit der die Balearen-Inseln zu einem etwas späteren Zeitpunkt spanische Urlauber vom Festland anlocken wollen, wie Andreu Serra im Namen des Inselrats erklärte.

Mit den Bewohnern der Nachbarinseln richtet sich die Kampagne an ein ganz spezielles und gut informiertes Publikum. Mit dem Slogan setze man auf einen sehr mediterranen Umgangston: "Alle, die wir auf den Balearen-Inseln leben glauben, dass unserer Insel jeweils die beste von allen ist", erklärte Serra. /tg