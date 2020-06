Mallorcas Schulen öffnen für allgemeinen Förderunterricht

Aufgrund der positiven Entwicklung der Ansteckungsrate auf Mallorca und den Nachbarinseln Menorca, Ibiza und Formetera wird es in der Phase 3 des Coronaexits doch schon mehr Schulbetrieb geben, als bisher geplant. Ab voraussichtlich Montag (8.6.) sollen die Schulen auf den Inseln wieder öffnen und vor- und nachmittags Schüler zum Förderunterricht empfangen. Das erklärte der balearische Bildungsminister Martí March am Donnerstag (4.6.).

Ab der Phase 3, die auf Mallorca aller Voraussicht nach am Montag (8.6. ) beginnt, soll es Förderunterricht in allen Klassenstufen geben. Bislang war nur Unterricht für Schüler vorgesehen, die in diesem Jahr die Schule wechseln oder eine Abschlussprüfung bestehen müssen. Nun soll der Förderunterricht die gesamte Schülerschaft erreichen, einschließlich Grund- und Berufsschulen. Im Grundschulalter dürfen vorerst maximal zehn Schüler gleichzeitig unterrichtet werden, in den übrigen Schulen liegt die Klassenstärke bei maximal 15 Kindern. Dabei müssen strenge Abstands- und Hygienevorschriften eingehalten werden.

Während der langen Sommerferien, die in Spanien Mitte Juni beginnen und erst im September enden, werden die Lehrerinnen und Lehrer häufig in die Schule gehen müssen, um das neue Schuljahr vorzubereiten. Das neue Schuljahr soll wieder möglichst normal mit Anwesenheit der Schüler in den Zentren stattfinden. Um die Klassenstärken möglichst gering zu halten, werde teilweise auf Online-Unterricht gesetzt.

Auch die Kinderkrippen werden wieder geöffnet. Den Beginn machen die Krippen, die direkt dem Bildungsministerium unterstehen. Die übrigen Krippen werden vermutlich in den Tagen und Wochen danach folgen. Die Gruppen in den Krippen sind sehr begrenzt und können deswegen nicht alle Kinder empfangen. Im Alter bis einem Jahr dürfen maximal vier Kinder in einer Gruppe sein. Im Alter von zwei und drei Jahren dürfen maximal neun Kinder in einer Krippengruppe betreut werden. /tg



