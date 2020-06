Warnstufe Gelb: Es kracht im Norden und Osten von Mallorca

Der spanische Wetterdienst Aemet hat am Donnerstag (4.6.) eine Warnstufe ausgegeben. Im Norden und Osten auf Mallorca kann es ungemütlich werden.

Die Warnstufe Gelb gilt bis 18 Uhr. Es kann bis zu 20 Millimeter pro Stunde regnen und heftig gewittern. Auf der restlichen Insel bleibt das Wetter ruhiger. Es kann höchstens leicht regnen. Der Wind weht böig.

So schnell das schlechte Wetter gekommen ist, so schnell ist es auch wieder vorbei. Bereits am Freitag kommt die Sonne wieder raus. /rp