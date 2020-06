Mallorca, Ibiza und Menorca sind ab Montag (8.6.) in der Phase drei

Die Balearen-Inseln Mallorca, Menorca und Ibiza werden am Montag (8.6.) in die letzte Phase 3 des mehrstufigen Coronaexits hochgestuft. Das erklärte der spanische Gesundheitsminister Salvador Illa bei einer Pressekonferenz am Freitag (5.6.). Da die Insel Formentera die Stufe bereits in der vergangenen Woche erreicht hatte, befinden sich ab dem Moment alle Inseln in der Phase 3 und das Reisen zwischen den Inseln wird möglich sein.

Der Inselrat Mallorca richtet sich in einer gezielten Werbekampagne an die Bewohner der Nachbarinseln, um sie zum Urlaub auf Mallorca einzuladen. Damit könnten ab Montag (8.6.) die ersten Urlauber in die mallorquinischen Hotels kommen, bevor in den Wochen darauf die ersten deutschen Urlauber in einem Pilotprojekt auf die Inseln kommen. /tg



