Im Juli kehren die Kreuzfahrttouristen nach Mallorca zurück

Der Massentourismus vom Meer geht wieder los. Die Kreuzfahrtindustrie will auf Mallorca bis zum Jahresende fast das gleiche Pensum wie im Vorjahr erreichen. 249 Schiffe sollen 2020 noch die Urlauber an Land bringen (2019 waren es 280 im gleichen Zeitraum). An manchen Tagen gibt es fünf Schiffe auf einmal.

Los geht es am 10. Juli. Die 323 Meter lange MSC Seaview erreicht als Erste den Hafen von Palma de Mallorca. Sie bietet für 5.000 Urlauber Platz. In den verbleibenden beiden Juliwochen bleibt es bei sieben weiteren Schiffen noch ruhig. Allerdings kann es kurzfristig noch zu weiteren Buchungen im Hafenbüro kommen.

Die Saison wird dieses Jahr wahrscheinlich in die Länge gezogen, um die Verluste auszugleichen. Im November und Dezember sind nach derzeitigem Stand mit 37 Kreuzfahrtschiffen drei mehr als im Vorjahr vorgesehen.

Für 2021 haben die Kreuzfahrtgesellschaften bereits 510 Ankerplätze reserviert. Die Kreuzfahrtgegner haben ihre Bedenken geäußert, da auf den Schiffen ein möglicher Ausbruch des Coronavirus nur schlecht unterbunden werden kann. Da die Schiffe in kurzer Zeit viele Städte ansteuern, könnte das die Infektionszahlen nach oben treiben. Sie fordern daher strenge Kontrollen bei der Einreise im Hafen. /rp