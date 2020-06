Deutsche Urlauber dürfen ab 15. Juni nach Mallorca kommen

Noch wenige Tage, dann sind die ersten Urlauber an der Playa de Palma anzutreffen.

Lange hat man sich Zeit gelassen bei der spanischen Zentralregierung in Madrid. Doch seit dem frühen Montagabend (8.6.) steht fest: Ab dem 15. Juni dürfen die ersten deutschen Urlauber wieder auf Mallorca und den anderen Balearen-Inseln einreisen. Damit öffnen die Balearen zwei Wochen vor dem Rest des Landes ihre Grenzen. Nach Informationen des "Diario de Mallorca" können 6.000 Deutsche auf die Inseln kommen, 4.000 davon nach Mallorca und je 1.000 nach Menorca und auf die Pityusen (Ibiza und Formentera).

Der balearische Tourismusminister Iago Negueruela will die weiteren Einzelheiten der Entscheidung aus Madrid am Dienstag (9.6.) erklären. Geplant wurde das Projekt in Zusammenarbeit mit der Balearen-Regierung und den vier Hotelketten Riu, Iberostar, Garden und Viva. Auf deutscher Seite sind die Reiseveranstalter TUI, DER Touristik und Schauinsland Reisen involviert.

Auf Mallorca sollen die deutschen Urlauber an der Playa de Palma und in der Bucht von Alcúdia untergebracht werden. Geplant war zunächst auch eine sechsstündige Blitz-Quarantäne für die Urlauber, nachdem sie bei der Ankunft auf Covid-19 getestet werden sollten.

Unter Anwohnern an der Playa de Palma gab es Proteste wegen des Pilotprojekts. Teile der dort lebenden Bevölkerung haben Angst um ihre Gesundheit und forderten die Stadtverwaltung von Palma auf, das Projekt nicht zu autorisieren. /jk