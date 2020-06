Auch Palma de Mallorca demonstriert gegen Rassismus

Die weltweiten Antirassismus-Proteste nach dem gewaltsamen Tod von George Floyd haben auch Palma de Mallorca erreicht. Trotz nach wie vor geltender Abstandsregeln während der gelockerten Ausgangssperre demonstrierten am Sonntag (7.6.) rund 1.500 Menschen auf dem Platz vor dem Mercat de l'Olivar

Die versammelten Demonstranten riefen gemeinsam "I can't breath", um an den unter dem Knie eines weißen Polizisten erstickten Floyd zu gedenken. Anschließend gab es eine Schweigeminute. Sprecher des Verbands der schwarzen Bevölkerung auf Mallorca (Comunitat Negra, africana i afrodescendent de Mallorca, CNAAM) erinnerten an Rassismusopfer und Diskriminierung auf Mallorca, in Spanien und in der ganzen Welt. /tg