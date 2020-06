Vermisster Taucher bei Portals Vells tot geborgen

Ein seit Tagen vermisster Taucher ist am Montag (8.6.) tot vor der Küste von Mallorca geborgen worden. Die Leiche des 37-jährigen Spaniers wurde vor Portals Vells an der Südwestküste entdeckt. Taucher der Guardia Civil bargen den Toten und brachten ihn nach Palmanova.

Zu dem Fund kam es gegen 16 Uhr, der leblose Körper trieb auf der Wasseroberfläche.

Der Mann war Mitte vergangener Woche verschwunden. Suchmannschaften durchkämmten die Gegend zu Land, zu Wasser und aus der Luft. Im Einsatz waren Mitglieder von Guardia Civil, Seenotrettung, Ortspolizei Calvià und Zivilschutz sowie weitere Freiwillige. Am Ende war die Suche auch in die Gegend von Cala Figuera ausgedehnt worden. Speziell die dortigen Höhlen wurden in Augenschein genommen. /ff