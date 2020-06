Lidl nimmt verstärkt Obst und Gemüse von Mallorca-Bauern ins Angebot

Die Supermarktkette Lidl hat verstärkt auf Mallorca und den anderen Balearen-Inseln angebautes Obst und Gemüse ins Sortiment genommen. Sie folgt damit dem Aufruf des Inselrats auf Mallorca, die lokale Produktion und Vermarktung zu fördern.

Vor dem Hintergrund, dass Hotels und Restaurants wegen des Alarmzustands nicht öffnen konnten, wolle man den kleinen Produzenten alternative Vermarktungskanäle bieten, heißt es in einer Pressemitteilung. Bei einer Vorstellung der Aktion am Dienstag (9.6.) in der Lidl-Filiale in Can Domenge in Palma de Mallorca war auch der Wirtschaftsdezernent des Inselrats, Jaume Alzamora, vertreten, neben dem Bereichsleiter Balearen von Lidl, Achim Becker.

Zwischen März und Mai habe man drei Mal so viel Milch von Betrieben auf Mallorca verkauft als üblich. Pro Woche seien mehr als 15 Tonnen Obst und Gemüse aus Insel-Anbau über den Ladentisch gegangen.

Lidl ist derzeit mit 23 Filialen auf den Balearen vertreten. /ff