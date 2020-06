So gehören Sie zu den 10.900 Mallorca-Urlaubern des Pilotprojekts

Viele Deutsche haben seit Monaten auf diesen Moment gewartet: Ab Montag (15.6.) dürfen offiziell wieder die ersten Urlauber und Zweithausbesitzer nach Mallorca kommen. Aber speziell als Immobilienbesitzer empfiehlt es sich nicht, auf gut Glück einen Flug zu buchen, der bereits auf den Websites der Fluggesellschaften zu finden ist. Denn die Passagiere, die aufgrund ihrer Teilnahme am Pilotprojekt von der Quarantäne befreit werden, müssen in einem von der balearischen Landesregierung autorisierten Flug ankommen.

Wie ein Sprecher des Tourismusministeriums auf MZ-Anfrage erklärt, muss die Balearen-Regierung zusätzlich die von ihnen genehmigten Flüge samt der Personalien aller Passagiere an die Zentralregierung in Madrid weiterleiten. Nur so ist gewährleistet, dass die ankommenden Fluggäste tatsächlich an dem Pilotprojekt teilnehmen. Wer nicht in einem der autorisierten Flüge anreist, die auch weiterhin buchbar sind, muss damit rechnen, am Flughafen zurück in die Heimat geschickt zu werden.

Zunächst, so der Sprecher, werden die entsprechenden Flüge aussschließlich von den an dem Projekt teilnehmenden Reiseveranstaltern angeboten. Zweithausbesitzer, die also auf die Insel kommen wollen, sollten sich mit TUI, DER Touristik oder Schauinsland Reisen in Verbindung setzen, auch wenn sie keine Pauschalreise, sondern nur den Flug buchen wollen.

In einem zweiten Schritt werden laut dem Sprecher des Ministeriums auch einzelne Flüge der Airlines autorisiert, wenn eine hohe Nachfrage an Interessenten besteht, die keine Pauschalreise buchen wollen, sondern in ihre eigene Immobilie oder auch beispielsweise in ein kleines Landhotel reisen wollen, das nicht an dem Pilotprojekt teilnimmt. Der sicherste Weg sei, so der Sprecher, bei der Buchung die Airline danach zu fragen, ob es sich bei dem angebotenen Flug um eine von der Regierung autorisierte Verbindung handelt.

Wer als Urlauber auf die Insel kommen möchte, findet beispielsweise auf der Website der TUI entsprechende Angebote. Am Mittwochvormittag (10.6.) war da etwa eine Woche All-inclusive im Hotel Riu Bravo an der Playa de Palma ab dem 19. Juni für 837 Euro pro Person zu haben. Auf den Websites von DER Touristik und Schauinsland Reisen war eine Buchung zunächst nicht möglich. Mehrere Stichproben der MZ führten nicht zu einem Ergebnis. /jk

Über aktuelle Ereignisse informieren wir über unseren Liveticker. Einen Überblick über alle MZ-Artikel zum Thema Coronavirus auf Mallorca finden Sie unter diesem Link. Kostenlose Newsletter verschicken wir per Telegram (hier bestellen) oder Mail (hier bestellen).