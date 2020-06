Palmas Strände werden zur Johannisnacht-Feier gesperrt

Zur traditionellen Johannisnacht - also in der Nacht vom 23. auf den 24. Juni - wird sich Mallorca bereits in der Phase der "neuen Normalität" befinden, sodass zwar allgemeine Abstandsregeln aber vermutlich keine Verbote für Veranstaltungen mehr gelten. Eigentlich. Aber wie die Stadtverwaltung am Donnerstag (11.6.) bekannt gab, werden die Strände für die Johannisnacht-Feier in Palma geschlossen. Das Strandverbot gilt vom Dienstag (23.6.) ab 19 Uhr bis Mittwoch um 10 Uhr.

Der zuständige Stadtrat Alberto Jarabo: "Wir wissen, dass das eine wichtige Feier ist. Aber noch wichtiger ist es, das Einhalten des empfohlenen Sicherheitsabstands zu garantieren und das bedeutet, jegliche Menschenansammlungen zu vermeiden, die zu neuen Ansteckungen führen könnten."

In der "alten Normalität" kamen jedes Jahr Tausende an die Strände, um an Grillfeuern ausgiebig zu tanzen und zu feiern.

Fest stehe auch, dass das offizielle Fiestas-Programm am Kathedralen-See beim Parc de la Mar dieses Jahr ausfällt.