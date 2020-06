Johannisnacht-Feiern auf Mallorca stehen noch in den Sternen

Zur traditionellen Johannisnacht - also in der Nacht vom 23. auf den 24. Juni - wird sich Mallorca bereits in der Phase der "neuen Normalität" befinden, sodass zwar allgemeine Abstandsregeln aber vermutlich keine Verbote für Veranstaltungen mehr gelten. Deswegen machen sich die Verantwortlichen der Stadt Palma de Mallorca ernsthaft Sorgen, wie sie während der Feiern den Zugang zum Strand regulieren sollen: In der "alten Normalität" kamen jedes Jahr tausende an die Strände, um an Grillfeuern ausgiebig zu tanzen und zu feiern.

Der für Bürberbeteiligung zuständige Stadtrat Alberto Jarabo hat noch keine Entscheidung getroffen, wie man die Situation an den großen Stadtstränden Can Pere Antoni, Ciutat Jardí, Cala Major, Sant Agustí und Platja de Palma in den Griff bekommen will, um Feiern zu ermöglichen, aber Massenversammlungen und das damit verbundene Ansteckungsrisiko zu vermeiden. "Es ist nicht der richtige Zeitpunkt, um zu Menschenansammlungen an konkreten Punkten einzuladen", hieß es vorsichtig bei der Stadt.

Fotogalerie: So sah es an Palmas Stadtstränden im vergangenen Jahr aus

Fest stehe bereits, dass das offizielle Fiestas-Programm am Kathedralen-See beim Parc de la Mar dieses Jahr ausfalle. Bei den Feiern am Strand handelt es sich aber um spontane Veranstaltungen von Familien und Freundeskreisen. Mögliche Optionen wären, die Strände für die kritischen Stunden komplett zu sperren oder mit Polizeipräsenz die maximale Anzahl der Strandgäste zu beschränken. Eine Entscheidung wolle man in den kommenden Tagen treffen, so Jarabo am Mittwoch (10.6.).