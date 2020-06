Mallorca freut sich auf ein sonniges Wochenende

In den kommenden Tagen zeigt sich Mallorca von seiner sonnigen Seite. Das Wetter auf der Insel bleibt konstant.

Am Donnerstag liegen die Höchsttemperaturen bei 28 Grad im Norden um Pollença. Auf der restlichen Insel ist es unterschiedlich: 24 Grad in der Mitte, 23 Grad im Süden um Palma de Mallorca und 21 Grad im Osten um Cala Ratjada.

Den ganzen Tag über gibt es Sonne. In der Tramuntana kann es am Abend windig werden. In der Nacht kühlt es auf 15 Grad in den Bergen, 18 Grad im Flachland ab.

Unverändert geht es am Freitag weiter. Viele Wolken ziehen nicht über die Insel. Die Temperaturen ähneln denen vom Vortag, wobei es im Osten wärmer wird.

Am Samstagmorgen könnte es tröpfeln. Das täuscht aber über den sonst schönen Tag hinweg. Die Temperaturen bleiben konstant.

Mehr Wolken gibt es ab Sonntag. Regen ist aber unwahrscheinlich. An der Küste weht der Wind böig. Die Temperaturen nach wie vor unverändert. In der neuen Woche soll es dann heißer werden und Mallorca wieder die 30-Grad-Marke knacken. /rp