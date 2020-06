Von Ampel erschlagen - Polizeikommissar stirbt bei Verkehrsunfall in Palma

Bei einem Verkehrsunfall in Palma de Mallorca ist am Freitagabend (12.6.). ein pensionierter Polizeikommissar ums Leben gekommen. Der 72-Jährige wollte kurz vor 19 Uhr einen Zebrastreifen am Park Sa Feixina überqueren, als der Fahrer eines Hyundai Kona in einer Kurve die Kontrolle über seinen Wagen verlor und gegen eine Ampel fuhr, die den Mann erschlug.

Wiederbelebungsversuche von Passanten, darunter auch Ärzten, schlugen fehl. Der Unfallfahrer blieb unverletzt. Ein Alkoholtest verlief negativ, ein Drogentest stand noch aus.

Der Verstorbene war ein für seine konziliante Art bekannter Kommissar und hatte entscheidend zum Übergang der noch aus Franco-Zeiten stammenden Policía Armada zur modernen Policía Nacional auf Malloca beigetragen. Auch sein Sohn ist Polizist. /ck